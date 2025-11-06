Лукашенко признался в мыслях по утрам «чтобы война с Украины не пришла»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по утрам думает о состоянии сельского хозяйства в стране, а также о том, чтобы не допустить перехода военных действий с территории Украины в его страну.
Об этом, как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», он рассказал в беседе с представителями администрации Гомельской области сказал на открытии моста в Мозыре.
«Вот я просыпаюсь и смотрю в окно — будет солнечная сухая погода, чтобы вы наконец-то зерно убрали, кукурузу, или нет? Или чего-то там не хватает? Или вот <...> 100-тысячник будем строить или четыре по 25 тысяч [голов] свиноводческих комплексов? И чтобы война с Украины не пришла сюда тоже», — сказал Лукашенко.
Материал дополняется
