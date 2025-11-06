 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Продажу готовой еды и выпечки в магазинах предложили запретить

Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

В Госдуму внесен пакет поправок к закону «О торговле», который направлен на снижение цен в магазинах и поддержку местных производителей, сообщил Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду», в телеграм-канале.

Поправки предусматривают запрет продажи готовой еды в магазинах, «которая приносит торгсетям прибыль, а гражданам — проблемы со здоровьем», написал Миронов. Также он предложил ограничение реализации продуктов с оставшимся сроком годности менее 24 часов.

Поправки также предусматривают ограничение розничной наценки в торговых сетях до 15% от цены поставщика с обязательным указанием себестоимости товара на ценниках.

Отравления готовой едой в России происходят периодически. В 2024 году произошел инцидент после употребления салатов «Лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». В общей сложности, по данным Роспотребнадзора, ботулизмом заразились более 400 человек в 11 регионах страны.

В октябре 2025 года в Бурятии произошла вспышка острой кишечной инфекции после употребления готовой еды. Пострадали 165 человек, больше половины из которых — дети. Большинство пациентов находились в стационаре, но новые случаи регистрировались в более легкой форме. Продукция компании ООО «Восток», откуда поставлялись некачественные шаурма и онигири, была изъята с прилавков.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Госдума торговля еда
