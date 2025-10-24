Количество отравившихся шаурмой и онигири в Улан-Удэ возросло до 165

Количество пострадавших от отравления продукцией компании «Восток» в Улан-Удэ возросло до 165 человек, из них 92 — дети, сообщили ТАСС в минздраве Бурятии.

В республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили 82 человека. Из них 32 — выписали в удовлетворительном состоянии.

Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября, к 19 октября были госпитализированы 36 человек.

По данным властей, вспышка связана с продукцией «Восток», поставлявшей готовую пищу, в том числе шаурму и онигири, в магазины торговой сети «Николаевский». Продукция, как установили специалисты, не соответствовала требованиям безопасности.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей). Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.