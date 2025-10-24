 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Количество отравившихся шаурмой и онигири в Улан-Удэ возросло до 165

Количество пострадавших от отравления продукцией компании «Восток» в Улан-Удэ возросло до 165 человек, из них 92 — дети, сообщили ТАСС в минздраве Бурятии.

В республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили 82 человека. Из них 32 — выписали в удовлетворительном состоянии.

Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября, к 19 октября были госпитализированы 36 человек.

По данным властей, вспышка связана с продукцией «Восток», поставлявшей готовую пищу, в том числе шаурму и онигири, в магазины торговой сети «Николаевский». Продукция, как установили специалисты, не соответствовала требованиям безопасности.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей). Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Улан-Удэ отравление Минздрав
Материалы по теме
Глава Бурятии назвал причину массового отравления
Общество
МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти
Общество
В Ленобласти задержали 14 человек по делу об отравлении алкоголем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 23 окт, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 23 окт, 09:39
Оперштаб развернули в Красногорске после удара БПЛА по жилому дому Политика, 07:26
Над регионами России за ночь сбили 111 беспилотников Политика, 07:17
Количество отравившихся шаурмой и онигири в Улан-Удэ возросло до 165 Общество, 07:17
Крах «Великолепной семерки». Какие фирмы обгонят Apple, Amazon и TeslaПодписка на РБК, 07:00
Как санкции ЕС против туристов затронут частные и бизнес-поездки в РоссиюПодписка на РБК, 07:00
Пять человек пострадали при атаке дрона в Красногорске Политика, 06:49
Около 1,5 тыс. человек в Ростовской области остались без света из-за БПЛА Политика, 06:36
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Красногорске дрон залетел в квартиру многоэтажки Политика, 06:31
Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой из-за рекламы с Рейганом Политика, 06:19
Взрыв прогремел в жилом доме в Красногорске Общество, 06:01
В аэропорту Геленджика и еще двух городов приостановили рейсы Политика, 05:38
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике» Политика, 05:37
Маск объявил о создании армии роботов и просит больше контроля над Tesla Технологии и медиа, 05:13
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52