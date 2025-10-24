Количество отравившихся шаурмой и онигири в Улан-Удэ возросло до 165
Количество пострадавших от отравления продукцией компании «Восток» в Улан-Удэ возросло до 165 человек, из них 92 — дети, сообщили ТАСС в минздраве Бурятии.
В республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили 82 человека. Из них 32 — выписали в удовлетворительном состоянии.
Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября, к 19 октября были госпитализированы 36 человек.
По данным властей, вспышка связана с продукцией «Восток», поставлявшей готовую пищу, в том числе шаурму и онигири, в магазины торговой сети «Николаевский». Продукция, как установили специалисты, не соответствовала требованиям безопасности.
Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей). Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов