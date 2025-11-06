 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пять человек погибли при лобовом столкновении двух минивэнов в Туве

Пять человек погибли при лобовом столкновении двух минивэнов в Туве
Video

Пять человек погибли и пятеро пострадали после лобового столкновения двух минивэнов в Туве, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, сообщение о столкновении двух автомобилей Toyota Wish и Toyota Voxy на 840-м км автодороги Р-257 «Енисей» поступило в дежурную группу отдельной роты ДПС в 13:10 по местному времени (9:10 мск).

«По предварительным данным, водитель автомашины Toyota Wish, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Toyota Voxy», — уточнили в МВД.

В результате лобового столкновения на месте погибли пять человек. Двух пострадавших доставили в реанимационное отделение, троим оказали медицинскую помощь на месте.

По данным регионального МЧС, смертельное столкновение произошло в районе этнокультурного комплекса «Алдын-Булак». Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

В ДТП с четырьмя фурами в Приангарье погибли и пострадали иностранцы
Общество

В начале ноября в Орловской области на трассе Орел — Тамбов недалеко от деревни Еропкино-Большак произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика со щебнем.

В результате аварии шесть человек погибли, двое пострадали. Проверка по факту ДТП находится под контролем региональной прокуратуры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Тува ДТП лобовое столкновение жертвы
Материалы по теме
В ДТП с четырьмя фурами в Приангарье погибли и пострадали иностранцы
Общество
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком с щебнем под Орлом
Общество
Четыре человека погибли и более 20 пострадали в ДТП с трамваем в Туле
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Продажи «Москвичей» упали на 42% в октябре Авто, 13:30
Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн рублей Политика, 13:29
Суд не стал включать детей Тимура Иванова в дело о конфискации имущества Общество, 13:29
Шесть человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса в Москве Общество, 13:27
РПЛ назвала лучшего тренера октября Спорт, 13:26
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 13:22
На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции Политика, 13:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников Политика, 13:16
Президент Польши обвинил Украину в неблагодарности Политика, 13:15
РАНХиГС возглавила рейтинг вузов RAEX по госуправлению Общество, 13:08
Как не провалить переговоры о зарплате — советы от Седы Каспаровой Образование, 13:08
Как расти технологическому бизнесу: три ключевых сервиса для инноваторов Отрасли, 13:06
Россия построит на Луне мини-АЭС Тренды, 13:06