Пять человек погибли при лобовом столкновении двух минивэнов в Туве
Пять человек погибли и пятеро пострадали после лобового столкновения двух минивэнов в Туве, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального МВД.
По данным ведомства, сообщение о столкновении двух автомобилей Toyota Wish и Toyota Voxy на 840-м км автодороги Р-257 «Енисей» поступило в дежурную группу отдельной роты ДПС в 13:10 по местному времени (9:10 мск).
«По предварительным данным, водитель автомашины Toyota Wish, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Toyota Voxy», — уточнили в МВД.
В результате лобового столкновения на месте погибли пять человек. Двух пострадавших доставили в реанимационное отделение, троим оказали медицинскую помощь на месте.
По данным регионального МЧС, смертельное столкновение произошло в районе этнокультурного комплекса «Алдын-Булак». Среди пострадавших есть несовершеннолетний.
В начале ноября в Орловской области на трассе Орел — Тамбов недалеко от деревни Еропкино-Большак произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика со щебнем.
В результате аварии шесть человек погибли, двое пострадали. Проверка по факту ДТП находится под контролем региональной прокуратуры.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg