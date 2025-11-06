Пять человек погибли при лобовом столкновении двух минивэнов в Туве

Video

Пять человек погибли и пятеро пострадали после лобового столкновения двух минивэнов в Туве, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, сообщение о столкновении двух автомобилей Toyota Wish и Toyota Voxy на 840-м км автодороги Р-257 «Енисей» поступило в дежурную группу отдельной роты ДПС в 13:10 по местному времени (9:10 мск).

«По предварительным данным, водитель автомашины Toyota Wish, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Toyota Voxy», — уточнили в МВД.

В результате лобового столкновения на месте погибли пять человек. Двух пострадавших доставили в реанимационное отделение, троим оказали медицинскую помощь на месте.

По данным регионального МЧС, смертельное столкновение произошло в районе этнокультурного комплекса «Алдын-Булак». Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

В начале ноября в Орловской области на трассе Орел — Тамбов недалеко от деревни Еропкино-Большак произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика со щебнем.

В результате аварии шесть человек погибли, двое пострадали. Проверка по факту ДТП находится под контролем региональной прокуратуры.