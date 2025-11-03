В ДТП с четырьмя фурами в Приангарье погибли и пострадали иностранцы
В Иркутской области при столкновении четырех большегрузов погибли три человека, еще один госпитализирован. Среди них есть граждане Белоруссии и Китая, заявил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале.
Авария произошла в Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Двое водителей фур погибли, еще двоих мужчин госпитализировали. Позже один из пострадавших скончался, и число жертв ДТП выросло до трех.
«Известно, что среди погибших и пострадавших — граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. О произошедшем проинформировали МИД Китая и Беларуси», — написал губернатор.
Движение на месте ДТП перекрыто в обоих направлениях. На месте работают спасатели, медики и сотрудники полиции.
В середине октября автобус с вахтовиками опрокинулся в Приамурье после столкновения с легковым автомобилем. В прокуратуре региона уточнили, что автобус перевозил более 50 работников, все они были иностранными гражданами.
