Общество⁠,
0

В ДТП с четырьмя фурами в Приангарье погибли и пострадали иностранцы

Кобзев: среди жертв ДТП с фурами в Приангарье есть граждане Китая и Белоруссии

В Иркутской области при столкновении четырех большегрузов погибли три человека, еще один госпитализирован. Среди них есть граждане Белоруссии и Китая, заявил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале.

Авария произошла в Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Двое водителей фур погибли, еще двоих мужчин госпитализировали. Позже один из пострадавших скончался, и число жертв ДТП выросло до трех.

«Известно, что среди погибших и пострадавших — граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. О произошедшем проинформировали МИД Китая и Беларуси», — написал губернатор.

Движение на месте ДТП перекрыто в обоих направлениях. На месте работают спасатели, медики и сотрудники полиции.

В середине октября автобус с вахтовиками опрокинулся в Приамурье после столкновения с легковым автомобилем. В прокуратуре региона уточнили, что автобус перевозил более 50 работников, все они были иностранными гражданами.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Иркутская область ДТП погибшие иностранцы
