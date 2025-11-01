 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком с щебнем под Орлом

В Орловской области шесть человек погибли в ДТП с грузовиком с щебнем

ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузового с щебнем произошло на трассе Орел — Тамбов недалеко от деревни Еропкино-Большак в Орловской области, сообщило МЧС по региону в телеграм-канале.

В результате аварии шесть человек погибли, двое пострадали. На месте работают психологи МЧС. Сотрудники ведомства ликвидируют последствия ДТП.

Появилось видео с места смертельного ДТП на мосту в Туле
Общество

Региональная прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем, груженым щебнем, с последующим столкновением грузовика с легковым автомобилем», — рассказало ведомство.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Орловская область ДТП МЧС прокуратура
