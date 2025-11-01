Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком с щебнем под Орлом
ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузового с щебнем произошло на трассе Орел — Тамбов недалеко от деревни Еропкино-Большак в Орловской области, сообщило МЧС по региону в телеграм-канале.
В результате аварии шесть человек погибли, двое пострадали. На месте работают психологи МЧС. Сотрудники ведомства ликвидируют последствия ДТП.
Региональная прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП.
«Предварительно установлено, что произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем, груженым щебнем, с последующим столкновением грузовика с легковым автомобилем», — рассказало ведомство.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка