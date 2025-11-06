На энергообъектах в Костромской области устранят последствия атаки БПЛА
В Волгореченске Костромской области оперативные службы устраняют на объектах энергетической инфраструктуры последствия атаки дронов, заявил губернатор региона Сергей Ситников.
Под утро жители города услышали срабатывание «защитной системы — прозвучало несколько хлопков». Электроснабжение не нарушено, пострадавших нет, сообщил Ситников.
В ночь на 6 ноября, в 2:20 мск, Ситников объявил на территории региона беспилотную опасность. К 7:30 мск об отмене режима не сообщалось.
Наряду с Костромской областью налету дронов подверглись Ростовская и Волгоградская области.
