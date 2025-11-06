Минобороны отчиталось о 16 сбитых за вечер дронах
Дежурные средства ПВО в период с 17:00 по 00:00 мск уничтожили над Россией 16 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Большинство дронов сбили над Воронежской и Ростовской областями - там перехватили по три украинских беспилотника. В Брянской, Волгоградской областях, а также Крыму уничтожили по два дрона, в Белгородской, Курской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае — по одному.
Военное ведомство регулярно отчитывается о пресеченных атаках украинских беспилотников. Так, вечером 5 ноября Минобороны сообщило, что с 12:00 по 17:00 мск были сбиты пять дронов ВСУ: три — над Брянской областью, по одному — над Белгородской и Курской областями.
