Минобороны отчиталось о 16 сбитых за вечер дронах

Дежурные средства ПВО в период с 17:00 по 00:00 мск уничтожили над Россией 16 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство дронов сбили над Воронежской и Ростовской областями - там перехватили по три украинских беспилотника. В Брянской, Волгоградской областях, а также Крыму уничтожили по два дрона, в Белгородской, Курской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае — по одному.

Военное ведомство регулярно отчитывается о пресеченных атаках украинских беспилотников. Так, вечером 5 ноября Минобороны сообщило, что с 12:00 по 17:00 мск были сбиты пять дронов ВСУ: три — над Брянской областью, по одному — над Белгородской и Курской областями.