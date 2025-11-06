Путин предложил альтернативу советской идеологии

Современная альтернатива советской идеологии — патриотизм, но не в «квасном», а в серьезном и глубоком смысле этого слова, заявил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что это воспитание любви к Отечеству при понимании того, что это значит для всех народов и этносов России.

«Воспитание понимания того, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого российского народа. Потому что это значит лучшая защита, это значит уверенность в будущем и в будущем своих детей», — добавил он.

