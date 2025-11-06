Путин предложил альтернативу советской идеологии
Современная альтернатива советской идеологии — патриотизм, но не в «квасном», а в серьезном и глубоком смысле этого слова, заявил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что это воспитание любви к Отечеству при понимании того, что это значит для всех народов и этносов России.
«Воспитание понимания того, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого российского народа. Потому что это значит лучшая защита, это значит уверенность в будущем и в будущем своих детей», — добавил он.
В 2023 году Путин, говоря о видеоиграх, отметил, что они должны воспитывать «общечеловеческие ценности», а также основательный, а «не квасной» патриотизм. Еще в 2020 году он заявил, что патриотизм не может быть «квасным, затхлым и кислым». Путин тогда призвал не «хвататься только за наше героическое прошлое» и вместо этого смотреть в «не менее героическое и успешное будущее». По словам президента, «в этом залог успеха».
