Политика
0

Путин предложил альтернативу советской идеологии

Путин: альтернатива советской идеологии — не «квасной», а серьезный патриотизм

Современная альтернатива советской идеологии — патриотизм, но не в «квасном», а в серьезном и глубоком смысле этого слова, заявил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что это воспитание любви к Отечеству при понимании того, что это значит для всех народов и этносов России.

«Воспитание понимания того, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого российского народа. Потому что это значит лучшая защита, это значит уверенность в будущем и в будущем своих детей», — добавил он.

Путин обвинил в разжигании межнациональной розни провокаторов за рубежом
Политика
Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, 5 ноября 2025 года

В 2023 году Путин, говоря о видеоиграх, отметил, что они должны воспитывать «общечеловеческие ценности», а также основательный, а «не квасной» патриотизм. Еще в 2020 году он заявил, что патриотизм не может быть «квасным, затхлым и кислым». Путин тогда призвал не «хвататься только за наше героическое прошлое» и вместо этого смотреть в «не менее героическое и успешное будущее». По словам президента, «в этом залог успеха».

