Путин обвинил в разжигании межнациональной розни провокаторов за рубежом

Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, 5 ноября 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Российские власти должны противостоять попыткам зарубежных «провокаторов» пошатнуть «единство России» и разжечь межнациональную рознь, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами», — сказал президент.

По словам главы государства, чтобы спровоцировать конфликты недоброжелатели используют любые поводы и предлоги, например, бытовые происшествия и миграционный фактор.

Также Путин поддержал предложение объявить 2026 год годом единства народов России и поручил подготовить проекты соответствующих решений.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что нелегальная миграция выгодна врагам России, в том числе террористическим и экстремистским организациям.

«Не допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, которая крайне выгодна враждебным нам силам, террористическим и экстремистским организациям, которые активно на этой поляне работают», — сказал он.