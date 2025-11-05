 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин обвинил в разжигании межнациональной розни провокаторов за рубежом

Путин обвинил зарубежных провокаторов в разжигании межнациональной розни
Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, 5 ноября 2025 года
Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, 5 ноября 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Российские власти должны противостоять попыткам зарубежных «провокаторов» пошатнуть «единство России» и разжечь межнациональную рознь, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами», — сказал президент.

По словам главы государства, чтобы спровоцировать конфликты недоброжелатели используют любые поводы и предлоги, например, бытовые происшествия и миграционный фактор.

Медведев назвал, кому выгодна бесконтрольная незаконная миграция в Россию
Общество
Дмитрий Медведев

Также Путин поддержал предложение объявить 2026 год годом единства народов России и поручил подготовить проекты соответствующих решений.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что нелегальная миграция выгодна врагам России, в том числе террористическим и экстремистским организациям.

«Не допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, которая крайне выгодна враждебным нам силам, террористическим и экстремистским организациям, которые активно на этой поляне работают», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Путин провокация провокаторы межнациональный конфликт
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Дмитриев связал нападение в поезде в Британии с миграционной политикой
Политика
Имам назвал провокацией подброшенную к мечети в Хабаровске свиную ногу
Политика
Медведев назвал, кому выгодна бесконтрольная незаконная миграция в Россию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 18:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Более 200 тыс. жителей Херсонской области остались без электричества Политика, 21:58
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Путин обвинил в разжигании межнациональной розни провокаторов за рубежом Политика, 21:40
Анисимова выбила Свёнтек из Итогового турнира WTA Спорт, 21:35
Путин установил порядок приема в гражданство участников боев на Украине Политика, 21:33
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Краснов рассказал Путину о потенциальном внедрении ИИ в судебную практику Общество, 21:20
Песков сообщил, что США уведомили Россию о тестовом пуске Minuteman III Политика, 21:08
В ЦСКА фразой про «убийство игры» оценили назначенный пенальти в Кубке Спорт, 20:54
Медведев объяснил реакцию Москвы на слова Трампа о ядерных испытаниях Политика, 20:47
«Эрозия контроля». Зарубежные СМИ о риске возобновления ядерных испытаний Политика, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Судане разбился военно-транспортный Ил-76 Политика, 20:35