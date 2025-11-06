Россия впервые с 1990-х отправила Армении зерно поездом через Азербайджан

Партия зерна впервые за десятилетия отправлена в Армению через территорию Азербайджана по железной дороге, сообщает пресс-служба российского Минтранса.

Со станции Димитровград в Ульяновской области отправлено более 1 тыс. тонн пшеницы. Всего 15 зерновозов прошли через Азербайджан и пересекли границу Грузии с Арменией. Они доставят груз на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

Как отметили в ведомстве, организация нового маршрута стала возможной после возобновления транзита грузов в Армению через Азербайджан — впервые с 1990-х годов. До конца января 2026 года планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей, а также рассмотреть поставки других категорий грузов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 октября заявил, что страна сняла все ограничения на транзит грузов в Армению. По его словам, первым транзитным грузом стало казахстанское зерно, направленное в Армению.

Вскоре Баку подтвердил готовность пропускать российскую продукцию в Армению и использовать для транзита азербайджанские железные дороги. В августе при посредничестве президента США Дональда Трампа лидеры Армении и Азербайджана подписали в Вашингтоне трехстороннюю декларацию о стремлении к подписанию и ратификации парафированного мирного договора.