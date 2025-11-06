 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россия впервые с 1990-х отправила Армении зерно поездом через Азербайджан

Партия зерна впервые за десятилетия отправлена в Армению через территорию Азербайджана по железной дороге, сообщает пресс-служба российского Минтранса.

Со станции Димитровград в Ульяновской области отправлено более 1 тыс. тонн пшеницы. Всего 15 зерновозов прошли через Азербайджан и пересекли границу Грузии с Арменией. Они доставят груз на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

Как отметили в ведомстве, организация нового маршрута стала возможной после возобновления транзита грузов в Армению через Азербайджан — впервые с 1990-х годов. До конца января 2026 года планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей, а также рассмотреть поставки других категорий грузов.

Алиев призвал Армению не пугаться возвращения азербайджанцев
Политика
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 октября заявил, что страна сняла все ограничения на транзит грузов в Армению. По его словам, первым транзитным грузом стало казахстанское зерно, направленное в Армению.

Вскоре Баку подтвердил готовность пропускать российскую продукцию в Армению и использовать для транзита азербайджанские железные дороги. В августе при посредничестве президента США Дональда Трампа лидеры Армении и Азербайджана подписали в Вашингтоне трехстороннюю декларацию о стремлении к подписанию и ратификации парафированного мирного договора. 

