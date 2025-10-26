Азербайджан заявил о готовности пропускать товары из России в Армению

Азербайджан подтвердил готовность пропускать российскую продукцию в Армению и использовать для транзита азербайджанские железные дороги, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

По словам Оверчука, РЖД вместе с зарубежными коллегами уже обсуждают, как организовать эти перевозки. «Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии министерства сельского хозяйства для того, чтобы осваивать этот новый логистический маршрут», — уточнил он.

Вице-премьер также указал на прогресс в создании азербайджанского отрезка Междунардного транспортного коридора «Север-Юг». Индия, Россия и Иран подписали соглашение о создании транспортного коридора «Север — Юг» еще в 2000 году, позже к ним присоединились десять стран, включая Азербайджан, Армению и Казахстан.

На этой неделе Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. По словам президента Ильхама Алиева, решение подтверждает, что мир между Ереваном и Баку «уже не только на бумаге, но и на практике». Перед этим в начале августа лидеры Армении и Азербайджана при участии президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне трехстороннюю декларацию, в которой Баку и Ереван обязались стремиться к подписанию и ратификации парафированного мирного договора.