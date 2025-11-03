Алиев призвал Армению не пугаться возвращения азербайджанцев

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать власти и народ этой страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на юбилейном собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук страны. Его слова приводит агентство «Азертадж».

Как заявил Алиев, азербайджанцы «никогда не были заражены болезнью сепаратизма». По его мнению, народ Азербайджана всегда вносил вклад в государственность стран, в которых проживает.

«Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство <...> Мы должны вернуться на свои исторические земли — не на танках, а на автомобилях», — считает Алиев.

Президент Азербайджана ранее уже заявлял о том, что современная Армения является исторической азербайджанской территорией. В 2018-м Ильхам Алиев заявил, что жители его страны должны стремиться вернуться на исторические земли, в числе которых он упомянул Ереван — столицу Армении. В июле 2017-го он сказал, что Нагорный Карабах и Армения являются «историческими азербайджанскими землями».

В 2023-м Азербайджан провел военную операцию в Карабахе, итогом которой стал полный переход спорной территории под контроль Баку. В Армению после этого уехали десятки тысяч живших там армян.

После завершения операции Армения согласилась признать Карабах частью Азербайджана, стороны активизировали подготовку к подписанию мирного соглашения. 8 августа 2025-го в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа главы МИДов Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение.