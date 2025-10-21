 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению

Алиев объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению. По его словам, это также является хорошим показателем того, что «мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике»
Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Азербайджан отменил все ограничения на транзит грузов в Армению, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство APA.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. <...> Первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», — заявил Алиев.

Алиев отметил, что активное взаимодействие между Азербайджаном и Арменией имеет серьезное геополитическое значение. «Сегодня, когда открываются новые транспортные пути, когда реализуются проекты, связанные с регионами Евразии, когда Кавказ и Центральная Азия становятся более связанными и выступают зачастую в рамках единого географического пространства, все это требует постоянного внимания и, естественно, участия глав государств», — добавил он.

Ереван заявил, что соглашение с Баку не коснется российских пограничников
Политика

В начале августа лидеры Армении и Азербайджана при участии президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне трехстороннюю декларацию, в которой Баку и Ереван обязались стремиться к подписанию и ратификации парафированного договора. Сам документ пока не подписан.

Алиев говорил, что этого не произошло «по одной конкретной причине: в Конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана». По словам Никола Пашиняна, изменения в законе возможны, если Конституционный суд Армении решит, что соглашение с Азербайджаном противоречит действующей Конституции.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Азербайджан Армения грузоперевозки мирное урегулирование Ильхам Алиев
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Британия спустя 30 лет разрешит поставку оружия Армении и Азербайджану
Политика
Путин поспорил с Пашиняном о товарообороте России и Армении
Политика
Экс-главу администрации президента Азербайджана обвинили в госизмене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Сборная Норвегии по лыжам пригрозила бойкотом в случае допуска россиян Спорт, 13:36
Лавров рассказал о договоренности с Рубио о новых телефонных контактах Политика, 13:36
Мимо Эйфелевой башни: как Николя Саркози приехал с кортежем в тюрьму Политика, 13:32
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 13:22
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию Политика, 13:22
В Кремле назвали страны Европы «подстрекателями» к продолжению конфликта Политика, 13:14
Октябрьские матчи сборной России на ТВ посмотрело около 10 млн зрителей Спорт, 13:14
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина в Венгрию Политика, 13:11
Брат допустил, что режиссера Политика могли убить из-за фразы закладчику Общество, 13:04
Дорогой робот: какие решения сделают промышленность более эффективной Отрасли, 13:03
Депутат предложил признавать криптовалюты совместно нажитым имуществом Крипто, 13:00
Суд отказался рассматривать два иска к Пугачевой Общество, 12:59
WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому насчет поставок Tomahawk Политика, 12:58
Минобороны отчиталось об ударах по энергетическим объектам Украины Политика, 12:56