Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Азербайджан отменил все ограничения на транзит грузов в Армению, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство APA.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. <...> Первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», — заявил Алиев.

Алиев отметил, что активное взаимодействие между Азербайджаном и Арменией имеет серьезное геополитическое значение. «Сегодня, когда открываются новые транспортные пути, когда реализуются проекты, связанные с регионами Евразии, когда Кавказ и Центральная Азия становятся более связанными и выступают зачастую в рамках единого географического пространства, все это требует постоянного внимания и, естественно, участия глав государств», — добавил он.

В начале августа лидеры Армении и Азербайджана при участии президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне трехстороннюю декларацию, в которой Баку и Ереван обязались стремиться к подписанию и ратификации парафированного договора. Сам документ пока не подписан.

Алиев говорил, что этого не произошло «по одной конкретной причине: в Конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана». По словам Никола Пашиняна, изменения в законе возможны, если Конституционный суд Армении решит, что соглашение с Азербайджаном противоречит действующей Конституции.