Замгубернатора Нижегородской области стал резервистом

Нижегородский замгубернатора Гнеушев вступил в ряды резервистов БАРС-НН
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Гнеушев на полигоне Нижегородской области, 5 ноября 2025 года
Андрей Гнеушев на полигоне Нижегородской области, 5 ноября 2025 года (Фото: gneushev_a / Telegram)

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев вступил в ряды «Боевого армейского резерва страны Нижнего Новгорода» (БАРС-НН). Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

«Принял решение вступить в ряды нижегородских резервистов БАРС-НН. Сегодня уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области, где приступил к военной подготовке», — написал Гнеушев.

По его словам, пребывание в составе резерва БАРС-НН не предусматривает отправку в зону боевых действий.

Ранее в региональное подразделение БАРС вступил заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц.

Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов
Политика
Фото:Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов.

В октябре заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что резервистов могут направлять на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения в своем регионе, а также для противодействия беспилотникам.

Цимлянский добавил, что резервистов не будут привлекать к участию в военной операции или выполнению задач за пределами России.

