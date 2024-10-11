В отряд «Барс-Белгород» вступил еще один замгубернатора региона

Замгубернатора Белгородской области Александр Лоренц вступил в добровольческий батальон «Барс-Белгород», сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

«Продолжаем формировать батальоны БАРС <...> cейчас подписывает контракт другой заместитель [губернатора Белгородской области] — Лоренц Александр Александрович», — написал он.

Гладков отметил, что все больше людей записываются в добровольческий отряд. Возникла настолько большая активность, что «приходится практически удерживать людей на работе».

В связи с этим Минобороны и власти региона прорабатывают вопрос ротации, чтобы и выполнять боевые задачи, и не создавать кадровую проблему для органов управления.

Александр Лоренц родился 16 июля 1969 года. Он начал свою профессиональную карьеру в 1994 году в Казахстане, где работал в прокуратуре Кокшетауской области. Лоренц также был прокурором Ставропольского края и Ярославской области и заместителем прокурора Омской области. 26 августа 2024 года его назначили заместителем губернатора Белгородской области.

Ранее, 8 октября, в добровольческий отряд вступили также замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа региона Михаил Лобазнов.

О создании добровольческого батальона «Барс-Белгород» Минобороны сообщило в начале сентября. Отряд выполняет задачи по защите объектов гражданской инфраструктуры, борьбе с дронами, противодействию диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также по обеспечению режима контртеррористической операции и эвакуации гражданского населения.