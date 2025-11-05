Песков сообщил, что США уведомили Россию о тестовом пуске Minuteman III

Фото: U.S. Air Force / Airman 1st Class Hanah Abercrombie / ТАСС

Вашингтон заранее уведомил Москву о недавнем тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minutеman III, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно», — передает «РИА Новости» ответ Пескова на вопрос о том, предупреждали ли США Россию о пуске ракеты. Он отметил, что все государства, включая Россию, обязаны предупреждать о подобных запусках.

США провели тестовый пуск ракеты Minutеman III 5 ноября. Межконтинентальная баллистическая ракета без ядерной боеголовки, запущенная с авиабазы Ванденберг (Санта-Барбара, штат Калифорния), преодолела около 4200 миль (около 6,7 тыс. км) до испытательного полигона имени Рональда Рейгана, расположенного на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах.

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная ракета, элемент стратегических сил сдерживания. Вес ракеты — 36 т, дальность полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Развивает скорость примерно 15 тыс. миль в час (больше 24 тыс. км/ч). Испытания Minuteman проходят регулярно, Пентагон подчеркивал, что они нацелены на приверженность поддержанию надежного потенциала сдерживания и «не являются реакцией на текущие мировые события».

Это произошло на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, который анонсировал скорые ядерные испытания, сказав, что, по его словам, этим занимаются другие страны, включая Россию и Китай, поэтому Штаты сделают то же.