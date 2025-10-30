В Пекине ответили на слова Трампа о возобновлении США ядерных испытаний

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Китай рассчитывает на добросовестность США при соблюдении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и моратория на ядерные испытания. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на вопрос «РИА Новости» о готовности США немедленно начать проводить ядерные испытания «на равных» с другими странами, обладающими ядерной программой.

«Китай надеется, что Соединенные Штаты будут добросовестно соблюдать свои обязательства», — сказал китайский дипломат.

Перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что дал указание американским военным «немедленно» начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами.

«У США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны», — объяснил он. По его словам, Россия находится на втором месте, а Китай — на третьем с большим отрывом, и «через пять лет они сравняются».

По данным Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, Россия является страной с наибольшим количеством подтвержденных единиц ядерного оружия — 5449 единиц против 5277 единиц у США. Вместе обе страны обладают примерно 90% всего ядерного оружия, сообщает NBC News.

21 октября 2025 года Россия провела испытание крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке, о чем глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

Путин сообщил об испытании российскими военными нового подводного ядерного оружия большой дальности — речь идет о подводном безэкипажном аппарате «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.-