Политика
0

В Пекине ответили на слова Трампа о возобновлении США ядерных испытаний

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Китай рассчитывает на добросовестность США при соблюдении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и моратория на ядерные испытания. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на вопрос «РИА Новости» о готовности США немедленно начать проводить ядерные испытания «на равных» с другими странами, обладающими ядерной программой.

«Китай надеется, что Соединенные Штаты будут добросовестно соблюдать свои обязательства», — сказал китайский дипломат.

Почему в мире не запрещены ядерные испытания и каков риск их активизации
Политика
Грибовидное облако в районе атолла Бикини во время первой серии американских подводных атомных испытаний, 1946 год

Перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что дал указание американским военным «немедленно» начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами.

«У США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны», — объяснил он. По его словам, Россия находится на втором месте, а Китай — на третьем с большим отрывом, и «через пять лет они сравняются».

По данным Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, Россия является страной с наибольшим количеством подтвержденных единиц ядерного оружия — 5449 единиц против 5277 единиц у США. Вместе обе страны обладают примерно 90% всего ядерного оружия, сообщает NBC News.

21 октября 2025 года Россия провела испытание крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке, о чем глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

Путин сообщил об испытании российскими военными нового подводного ядерного оружия большой дальности — речь идет о подводном безэкипажном аппарате «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.-

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Денис Малышев
Дональд Трамп МИД Китая ядерное оружие ядерные испытания Россия Владимир Путин Валерий Герасимов Си Цзиньпин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Песков ответил на слова Трампа о превосходстве по ядерным технологиям
Политика
Лавров назвал условие для нового договора с США о ядерном оружии
Политика
Билл Гейтс заявил о доминировании Китая в сфере ядерной энергетики
Политика
