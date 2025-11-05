Дело о покушении на Симоньян и Собчак суд рассмотрит в закрытом режиме
2-й Западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.
«В деле о покушении на Симоньян и Собчак 12 фигурантов, часть из них — несовершеннолетние. Поэтому дело рассмотрят в закрытом режиме», — пояснили в пресс-службе.
РБК обратился за комментарием во 2-й Западный окружной военный суд
Уголовное дело поступило в суд для рассмотрения 31 октября. О покушении на убийство Собчак и Симоньян стало известно в июле 2023 года. Как сообщала ФСБ, заказчиком преступления выступила Служба безопасности Украины (СБУ). За каждое убийство исполнителям обещали $50 тыс. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек, входящих в запрещенную террористическую организацию National Socialism/White Power. Трое фигурантов — несовершеннолетние, один из них на момент задержания учился в восьмом классе.
Фигурантам предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе создание террористического сообщества, разжигание ненависти, разбойные нападения и подготовку убийства.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев