Дело о покушении на Симоньян и Собчак суд рассмотрит в закрытом режиме

2-й Западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«В деле о покушении на Симоньян и Собчак 12 фигурантов, часть из них — несовершеннолетние. Поэтому дело рассмотрят в закрытом режиме», — пояснили в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием во 2-й Западный окружной военный суд

Уголовное дело поступило в суд для рассмотрения 31 октября. О покушении на убийство Собчак и Симоньян стало известно в июле 2023 года. Как сообщала ФСБ, заказчиком преступления выступила Служба безопасности Украины (СБУ). За каждое убийство исполнителям обещали $50 тыс. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек, входящих в запрещенную террористическую организацию National Socialism/White Power. Трое фигурантов — несовершеннолетние, один из них на момент задержания учился в восьмом классе.

Фигурантам предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе создание террористического сообщества, разжигание ненависти, разбойные нападения и подготовку убийства.