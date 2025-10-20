СК раскрыл, за какую сумму подозреваемые готовили убийство Симоньян

Маргарита Симоньян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Обвиняемые в подготовке убийства журналистки Маргариты Симоньян создатель ячейки National Socialism/White Power (признана террористической и запрещена в России) и 11 ее участников согласились на преступление за $50 тыс. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Расследование в отношении причастных к подготовке убийства завершилось. Им предъявлены обвинения по целому ряду статей, включая создание террористической организации, разжигание ненависти, разбойные нападения и подготовку убийства.

«Кроме того, Балашову и Савельеву инкриминируются покушение на приобретение огнестрельного оружия и приготовление к убийству (ч. 1 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи полагают, что Балашов вместе с другим участником ячейки, Егором Савельевым, согласился совершить убийство Симоньян по заказу неустановленных лиц. Сообщники собрали информацию о ее графике и маршрутах передвижения. После получения от заказчиков огнестрельного оружия и боеприпасов они планировали приступить к осуществлению замысла.

Реализовать свой план им помешало задержание сотрудниками ФСБ. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В июле 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак по заказу, как полагали в ведомстве, Службы безопасности Украины (СБУ). В ведомстве заявили о задержании группы неонацистов в Москве и Рязанской области, готовившихся к совершению преступления. По данным ФСБ, за каждое убийство подозреваемым обещали 1,5 млн руб.

Изначально задержали восемь человек, трое из них — несовершеннолетние, еще одному было меньше 18 лет на момент преступления. Позже стало известно о трех новых фигурантах дела о покушении. Все трое являются несовершеннолетними.