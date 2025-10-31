Уголовное дело о покушении на Симоньян и Собчак поступило в суд

Уголовное дело о покушении на убийство Симоньян и Собчак поступило в суд

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Уголовное дело о покушении на убийство главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

О покушении на убийство Собчак и Симоньян стало известно в июле 2023 года. По сообщению ФСБ, убийство готовилось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). За убийство Симоньян подозреваемым должны были заплатить $50 тыс. Всего в преступлении обвиняются 12 человек, входящих в запрещенную террористическую организацию National Socialism/White Power.

Всем фигурантам предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая создание террористического сообщества, разжигание ненависти, разбойные нападения и подготовку убийства. Основателю ячейки Балашову и другому участнику, Егору Савельеву, также инкриминируются покушение на приобретение оружия и приготовление к убийству.

По версии следствия, Балашов и Савельев действовали по заказу неустановленных лиц. Сообщники собрали подробную информацию о графике работы и привычных маршрутах передвижения Симоньян. Для реализации своего плана они ожидали от заказчиков поставки огнестрельного оружия и боеприпасов, однако осуществить замысел не успели — всех участников группы задержали сотрудники ФСБ. В настоящее время все обвиняемые содержатся под стражей.