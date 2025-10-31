Уголовное дело о покушении на Симоньян и Собчак поступило в суд
Уголовное дело о покушении на убийство главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.
О покушении на убийство Собчак и Симоньян стало известно в июле 2023 года. По сообщению ФСБ, убийство готовилось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). За убийство Симоньян подозреваемым должны были заплатить $50 тыс. Всего в преступлении обвиняются 12 человек, входящих в запрещенную террористическую организацию National Socialism/White Power.
Всем фигурантам предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая создание террористического сообщества, разжигание ненависти, разбойные нападения и подготовку убийства. Основателю ячейки Балашову и другому участнику, Егору Савельеву, также инкриминируются покушение на приобретение оружия и приготовление к убийству.
По версии следствия, Балашов и Савельев действовали по заказу неустановленных лиц. Сообщники собрали подробную информацию о графике работы и привычных маршрутах передвижения Симоньян. Для реализации своего плана они ожидали от заказчиков поставки огнестрельного оружия и боеприпасов, однако осуществить замысел не успели — всех участников группы задержали сотрудники ФСБ. В настоящее время все обвиняемые содержатся под стражей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка