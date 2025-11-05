 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Как Путин предложил замглавы ФАС возглавить Тверскую область. Видео

Кремль показал кадры встречи Путина с возглавившим Тверскую область Королевым

Как Путин предложил замглавы ФАС возглавить Тверскую область. Видео
Video

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры рабочей встречи президента России Владимира Путина с заместителем главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталием Королевым, во время которой глава государства предложил ему возглавить Тверскую область.

В ходе встречи Путин отметил успехи Королева на должности замглавы ФАС. «Виталий Геннадьевич, вы являетесь заместителем одного из крупнейших наших федеральных ведомств: антимонопольная служба. Она во всех секторах экономики работает, во всех регионах страны. И у вас все получается», — сказал он.

Вместе с тем президент заявил, что Тверская область — «один из заметных, очень важных», но непростых регионов, которые требуют дополнительного внимания. «Это, что называется, самый центр русской земли», — добавил он. 

Путин уже подписал указ о назначении Королева врио главы региона.

Путин подписал указ о назначении врио главы Тверской области
Политика
Виталий Королев

«Вопрос: вы готовы к этой работе?» — спросил Путин. Королев в ответ поблагодарил президента за доверие и подтвердил свою готовность возглавить Тверскую область. «Уверен, что оправдаю ваше доверие», — сказал он.

Виталию Королеву 45 лет, он родился 23 июня 1980 года в Красноярске. Имеет три высших образования, в том числе юридическое и экономическое. Кандидат экономических наук.

С 2001 по 2002 год работал в «Красноярскнефтепродукте», в 2002–2005-м — в «Красноярскэнерго». С 2005 года — в Федеральной антимонопольной службе. Должность заместителя руководителя ФАС занял в октябре 2015 года.

О том, что Королев — один из кандидатов на пост губернатора Тверской области, сообщали источники РБК.

Должность губернатора Тверской области стала вакантной в конце сентября, когда руководивший регионом с 2016 года Игорь Руденя был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Умер телеведущий Юрий Николаев
