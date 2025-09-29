Игорь Руденя стал полпредом на Северо-Западе

О том, что его кандидатура была основной, ранее сообщали источники РБК.

Video

Занимающий пост губернатора Тверской области Игорь Руденя стал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

О том, что его кандидатура обсуждалась, ранее сообщали источники РБК. Руденя был основным претендентом на эту должность. Двое других — заместитель полпреда Любовь Совершаева и глава Псковской области Михаил Ведерников.

Должность полпреда в этом округе стала вакантна после перехода Александра Гуцана на пост генпрокурора России. Тот, в свою очередь, был назначен после ухода Игоря Краснова, который стал главой Верховного суда после смерти предшественницы Ирины Подносовой.

Игорь Руденя родился в Москве. В 1998 году окончил Московский государственный университет пищевых производств, а в 2002 году — Военную академию Генштаба. В начале карьеры, с 1989 по 1991 год, работал в главном управлении МВД по городу Москве. Дальнейшая карьера была связана с сельским хозяйством. С 1992 по 1996 год работал в Федеральной контрактной корпорации «Росхлебопродукт». В 1996 году возглавил ЗАО «Росзерно». Входил в число учредителей и руководителей фонда помощи сотрудникам, ветеранам и семьям погибших сотрудников госбезопасности «Покров».

В 2000-х работал на разных должностях в правительстве, связанных с сельским хозяйством, в том числе заместителем профильного министра. В 2012 году вернулся на позицию гендиректора ЗАО «Росзерно». В марте 2016 года президент Владимир Путин назначил его врио губернатора Тверской области. Осенью того же года он был избран губернатором, получив поддержку 72% избирателей. В сентябре 2021-го Руденю переизбрали губернатором Тверской области с результатом 52,33%, формально его полномочия истекают в 2026 году.

Материал дополняется