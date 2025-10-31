Замглавы ФАС и чиновник кабмина стали кандидатами в тверские губернаторы

Замруководителя ФАС Виталий Королев стал кандидатом на должность главы Тверской области, сообщили три источника РБК, близких к администрации президента. Также рассматривается кандидатура чиновника правительства Василия Толоко

Виталий Королев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев стал кандидатом на должность главы Тверской области, сообщили три источника РБК, близких к администрации президента.

«Он в числе готовых (возглавить регион. — РБК)», — сказал один из собеседников РБК.

Помимо Королева, на пост губернатора, по данным собеседников РБК, рассматривается руководитель департамента экономического развития и финансов аппарата правительства России Василий Толоко. С 2009 по 2011 год он был сити-менеджером Твери.

Ранее «КоммерсантЪ» и «Ведомости» в качестве кандидатов на должность главы Тверской области называли замглавы Минприроды Дениса Буцаева и выпускника специальной кадровой программы для участников боевых действий на Украине «Время героев», помощника главы региона Анатолия Сысоева. До назначения губернатора обязанности губернатора исполняет глава министерства финансов региона Марина Подтихова.

Кресло тверского губернатора пустует с 29 сентября, когда президент Владимир Путин назначил губернатора Игоря Руденю полпредом президента в Северо-западном Федеральном округе.

По словам источников РБК, задержка в назначении была связана в том числе с позицией возможных претендентов. «Рассматривались разные кандидаты, но многие не хотели менять свою карьеру на кресло губернатора», — рассказал источник, близкий к администрации президента.

«Разумеется, президент и соответствующие службы администрации пытаются выбрать наилучший вариант — выбрать человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность именно для этого региона», — заявил в понедельник, 27 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о стадии поисков кандидата на главу региона.

Виталию Королеву 45 лет, и он родом из Красноярска. В 2002 году окончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция». В 2007 году он закончил магистратуру МГИМО, а в 2014-м стал кандидатом экономических наук. В 2001–2002 годах Королев работал в компании «Красноярскнефтепродукт» (входит в структуру «Роснефти»), а затем в «Красноярскэнерго». В ФАС он пришел в 2005 году на должность начальника Управления контроля электроэнергетики. Замглавы ведомства стал в 2015 году. До 2020 года ведомство возглавлял Игорь Артемьев, который затем стал президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. На официальном сайте ФАС написано, что в ноябре 2024 года Королев был назначен главой кафедры антимонопольного регулирования МГИМО.

Василий Толоко родился в Москве в 1972 году, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова. После того как губернатором области в 2003 году стал Дмитрий Зеленин, Толоко возглавил департамент финансов Тверской области, в декабре 2004 года он стал заместителем Зеленина, а в 2007 году — его первым заместителем. В мае 2009 года Толоко был назначен первым в истории главой администрации Твери (в 2008 году были отменены прямые выборы мэра и создан пост главы администрации), проработав на этом посту до конца 2011 года. Дмитрий Зеленин ушел в отставку в июне 2011 года. После этого Толоко работал в Минфине, а в 2019 году стал директором департамента экономики и финансов правительства России.

Политконсультант Евгений Минченко характеризует Виталия Королева как человека «очень умного, который хорошо понимает как работает вся аппаратная модель в стране». «Он хорошо очень разбирается в энергетике, ну и с очень большим объемом элитных связей. Я бы сказал, что он один из самых влиятельных замов в ФАСе», — говорит эксперт.