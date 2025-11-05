Путин подписал указ о назначении врио главы Тверской области

Виталий Королев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева врио губернатора Тверской области, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тверской области», — говорится в документе.

Королеву 45 лет, он работает в ФАС с 2005 года и с 2015 года занимает пост замглавы службы. Королев специализируется на антимонопольном регулировании в сфере энергетики и имеет значительный опыт аппаратной работы.

Ранее три источника РБК, близких к администрации президента, сообщили, что Королев стал кандидатом на пост главы региона.

Должность губернатора региона оставалась вакантной с конца сентября, когда президент назначил главу региона Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе. До назначения врио губернатора обязанности главы региона исполняла министр финансов области Марина Подтихова.