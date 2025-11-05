 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин подписал указ о назначении врио главы Тверской области

Путин подписал указ о назначении Королева врио главы Тверской области
Виталий Королев
Виталий Королев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева врио губернатора Тверской области, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тверской области», — говорится в документе.

Королеву 45 лет, он работает в ФАС с 2005 года и с 2015 года занимает пост замглавы службы. Королев специализируется на антимонопольном регулировании в сфере энергетики и имеет значительный опыт аппаратной работы.

Замглавы ФАС и чиновник кабмина стали кандидатами в тверские губернаторы
Политика
Виталий Королев

Ранее три источника РБК, близких к администрации президента, сообщили, что Королев стал кандидатом на пост главы региона.

Должность губернатора региона оставалась вакантной с конца сентября, когда президент назначил главу региона Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе. До назначения врио губернатора обязанности главы региона исполняла министр финансов области Марина Подтихова.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин указ губернаторы Тверская область Виталий Королев
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назначил врио губернатора Тверской области
Политика
Замглавы ФАС и чиновник кабмина стали кандидатами в тверские губернаторы
Политика
Хинштейн оценил губернаторство после ареста и смерти предшественников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Одних дашбордов мало. Как извлечь пользу из данных — 7 шаговПодписка на РБК, 09:43
Путин подписал указ о назначении врио главы Тверской области Политика, 09:40
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Хабенский объяснил, откуда берутся высокие цены на билеты в театры Общество, 09:31
Побеждающий на выборах мэра Нью-Йорка социалист обратился к Трампу Политика, 09:29
Россиянам рассказали, когда состоится главное суперлуние года Общество, 09:24
Глупцы на Олимпе. Почему компании меньше платят сотрудникам с высоким IQ Образование, 09:20
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Капризов забросил восьмую шайбу в сезоне НХЛ Спорт, 09:20
В Якутии прорвало дамбу во время сброса воды Общество, 09:15
Технологии по цене от 0 рублей: ка бизнесу просто решить свои задачиПодписка на РБК, 09:10
Путин назначил врио губернатора Тверской области Политика, 09:08
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Самые частые нарушения на таможне: за что наказывают бизнесПодписка на РБК, 09:01
На Солнце за час произошли две мощные вспышки Общество, 08:58