Путин подписал указ о назначении врио главы Тверской области
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева врио губернатора Тверской области, сообщает пресс-служба Кремля.
«Назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тверской области», — говорится в документе.
Королеву 45 лет, он работает в ФАС с 2005 года и с 2015 года занимает пост замглавы службы. Королев специализируется на антимонопольном регулировании в сфере энергетики и имеет значительный опыт аппаратной работы.
Ранее три источника РБК, близких к администрации президента, сообщили, что Королев стал кандидатом на пост главы региона.
Должность губернатора региона оставалась вакантной с конца сентября, когда президент назначил главу региона Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе. До назначения врио губернатора обязанности главы региона исполняла министр финансов области Марина Подтихова.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы