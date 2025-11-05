Аэропорт Ярославля временно закрыли для полетов

Аэропорт Ярославля (Туношна) временно приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 7:30 мск.

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность, сообщил глава региона Михаил Евраев. Губернатор призвал жителей области оставаться дома, не подходить к окнам или укрыться в безопасном месте.

В ночь на 5 ноября средства ПВО уничтожили над Россией 40 дронов ВСУ самолетного типа. Из них 11 беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь — над Ростовской, по шесть — над Курской областью и Крымом, еще пять — над Брянской областью. Два дрона уничтожили над Белгородской и Орловской областями.

На фоне атак беспилотников вводили ограничения в аэропортах Самары, Пензы и Саратова.