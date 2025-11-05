 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Пензы возобновил работу спустя почти три часа

Сюжет
Военная операция на Украине

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения на полеты в аэропорту Саратова продлились более трех часов
Политика

Материал дополняется

Полина Харчевникова
Пенза аэропорты ограничения Росавиация
