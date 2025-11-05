Аэропорт Пензы возобновил работу спустя почти три часа
Ограничения на полеты сняли в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.
Материал дополняется
