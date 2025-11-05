Грушко заявил об учениях НАТО по блокированию Калининградской области

НАТО отрабатывает сценарии блокирования Калининградской области и усиливает военное присутствие в странах Балтии, что ведет к милитаризации региона, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», — сказал Грушко.

По словам Грушко, в таких условиях перспективы для диалога по снижению напряженности крайне ограничены, поскольку страны альянса не проявляют готовности к открытому и равноправному обсуждению мер деэскалации.

Грушко подчеркнул, что Россия будет использовать все международно-правовые и иные механизмы для защиты своих национальных интересов.

В июле командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что в НАТО спланировали подавление потенциала российских сил в Калининградской области. Речь идет о плане «сдерживания на восточном фланге», который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе, сказал он тогда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что альянс превратился в «инструмент конфронтации».

До того, в апреле, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО на учениях вблизи российских границ отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области и превентивными ударами по ядерным арсеналам. В июле он предупредил, что Россия предпримет немедленный и сокрушительный ответ на любую военную агрессию в отношении региона.