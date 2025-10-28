 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль ответил на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

Песков: коммуникации с Калининградом будут бесперебойными, несмотря на угрозы
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Москва обеспечит бесперебойные коммуникации с Калининградской областью, несмотря на заявления Литвы об ограничении транзита, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Видели, безусловно, все эти заявления. Будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом, неотъемлемой частью Российской Федерации», — ответил пресс-секретарь на просьбу журналиста прокомментировать предложение по ограничению транзита.

Литва не исключила ограничение транзита в Калининград из-за метеозондов
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

В воскресенье, 26 октября, президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой, сообщает LRT со ссылкой на канцелярию Науседы.

В канцелярии отметили, что Науседа рассматривает инциденты с воздушными шарами как гибридную атаку на Литву.

Несколькими днями ранее Вильнюсский и Каунасский аэропорты приостанавливали работу из-за метеозондов с контрабандными сигаретами. Литва реагировала на инциденты закрытиями двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией — «Шальчининкай» и «Мядининкай».

Глава МВД Литвы Владислав Кондратович пообещал принять меры против контрабандистов, но не уточнил, какие именно.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Литва Калининград транзит
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Почему Литва решила бессрочно закрыть границу с Белоруссией
Политика
Лукашенко назвал закрытие Литвой границы «безумной аферой»
Политика
Литва планирует закрыть границу с Белоруссией из-за аэростатов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Певицу Наоко оштрафовали на ₽30 тыс. по статье о дискредитации армии Общество, 14:30
Bloomberg написал, как идея дать в долг Украине напугала Бельгию Политика, 14:28
Хуснуллин рассказал о мерах, которые помогут достроить все начатое Недвижимость, 14:26
В Москве задержали подозреваемых в краже 30 млн рублей у бизнесмена Общество, 14:21
В Ревде объявили траур после смертельного ДТП с сестрами 7 и 9 лет Общество, 14:17
Акции связанного с Трампами майнера выросли на отчете о новых биткоинах Крипто, 14:11
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Капитан «Реала» перенес операцию на колене Спорт, 14:08
Лукашенко «протянул руку» Западу и назвал ему свои четыре предложения Политика, 14:04
Зеленский сообщил о боевом применении ВСУ ракет «Фламинго» и «Рута» Политика, 13:58
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 13:54
ВСУ дважды пытались деблокировать окруженные в районе Купянска части Политика, 13:50
В Сбербанке спрогнозировали ослабление курса рубля до конца года Инвестиции, 13:43
Минобороны заявило о полной зачистке микрорайона Троянда в Красноармейске Политика, 13:39