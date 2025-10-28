Кремль ответил на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград
Москва обеспечит бесперебойные коммуникации с Калининградской областью, несмотря на заявления Литвы об ограничении транзита, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Видели, безусловно, все эти заявления. Будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом, неотъемлемой частью Российской Федерации», — ответил пресс-секретарь на просьбу журналиста прокомментировать предложение по ограничению транзита.
В воскресенье, 26 октября, президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой, сообщает LRT со ссылкой на канцелярию Науседы.
В канцелярии отметили, что Науседа рассматривает инциденты с воздушными шарами как гибридную атаку на Литву.
Несколькими днями ранее Вильнюсский и Каунасский аэропорты приостанавливали работу из-за метеозондов с контрабандными сигаретами. Литва реагировала на инциденты закрытиями двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией — «Шальчининкай» и «Мядининкай».
Глава МВД Литвы Владислав Кондратович пообещал принять меры против контрабандистов, но не уточнил, какие именно.
