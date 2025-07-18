Кремль ответил на угрозы НАТО в Калининградской области

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Заявление представителей НАТО о планах по подавлению оборонительного потенциала России в Калининградской области подтверждает, что альянс превратился в «инструмент конфронтации», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ну, это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим от, представителей оборонных ведомств европейских стран. НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. И, конечно, это вынуждает нас учитывать это всё и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — сказал пресс-секретарь главы государства.

О том, что НАТО спланировала подавление потенциала российских сил в Калининградской области, накануне заявил командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью. Выступая на конференции в Германии, он пояснил, что речь идет о плане «сдерживания на восточном фланге», который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.

«Если вы посмотрите на Калининградскую область, она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить эту зону A2AD (зону воспрещения маневра и доступа. — РБК) быстрее, чем мы когда-либо могли», — сказал он. Таким образом, по словам Донахью, страны НАТО намерены противодействовать «российской угрозе».

Президент России Владимир Путин утверждал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами альянса. По оценкам Bloomberg, ущерб от гипотетического конфликта России и НАТО для мировой экономики может составить $1,5 трлн за первый год.



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