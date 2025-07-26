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Военная операция на Украине ,  
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Патрушев пригрозил сокрушительным ответом на любую атаку на Калининград

Патрушев: Россия ответит на любую агрессию против Калининградской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия предпримет немедленный и сокрушительный ответ на любую военную агрессию в отношении Калининградской области, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что Калининградская область является неотъемлемой частью России.

«Любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — сказал Патрушев в разговоре с «РИА Новости».

Как добавил помощник президента, у России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность региона.

Кроме этого, он посоветовал деятелям НАТО выучить русский язык, чтобы «понять слова президента России [Владимира Путина] о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО».

«Ведь в этом нет никакого смысла, <...> можно говорить на любом языке кроме языка силы, угроз и шантажа», — подчеркнул Патрушев.

Кремль ответил на угрозы НАТО в Калининградской области
Политика
Дмитрий Песков

Речь шла, в частности, о словах генсека НАТО Марка Рютте, который грозил европейским странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы, то им стоит выучить русский язык. Такое заявление он сделал в январе 2025 года.

О том, что в НАТО спланировали подавление потенциала российских сил в Калининградской области, накануне заявил командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью. Он объяснил, что речь идет о плане «сдерживания на восточном фланге», который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на эти заявления, сказал, что альянс превратился в «инструмент конфронтации».

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Персоны
Полина Харчевникова
Калининградская область Николай Патрушев агрессия Россия ответ
Николай Патрушев фото
Николай Патрушев
помощник президента России, глава Морской коллегии
11 июля 1951 года
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