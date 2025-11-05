Краснов отмел негативные последствия для незнающих прав в суде

Недостаток правовых знаний не должен создавать для граждан негативных последствий в случае их обращения в суд, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в интервью ТАСС и «Российской газете».

«Если права истца действительно нарушены, но он не имеет достаточных знаний и неверно с правовой точки зрения квалифицирует обстоятельства дела, это не должно порождать для него негативных последствий», — сказал Краснов.

Он отметил, что закон допускает некоторые отступления от принципа диспозитивности в состязательном процессе, а также подчеркнул важность социальной направленности правосудия и защиты государственных интересов.

В конце сентября Совет Федерации единогласно назначил Игоря Краснова председателем ВС — за его кандидатуру проголосовали 160 сенаторов. После смерти Ирины Подносовой пост главы Верховного суда оставался вакантным, и единственным претендентом стал Краснов, который до того возглавлял Генеральную прокуратуру. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Краснова профессионалом и государственником, отметив его опыт в защите прав граждан и борьбе с преступностью.

В том же интервью Краснов заявил, что одной из главных причин затягивания судебных разбирательств является недобросовестное поведение участников процесса. Он напомнил, что еще Петр I называл такие действия коварством: в указе от 5 ноября 1723 года император отмечал, что «ябедники и челобитчики» умышленно создавали просрочки и препятствия в рассмотрении дел. Краснов подчеркнул, что подобные злоупотребления остаются актуальной проблемой и сегодня, когда стороны намеренно мешают суду оперативно рассматривать дела под предлогом подготовки к заседаниям.