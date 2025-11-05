 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Краснов призвал привести судебную практику к единообразию

Краснов: России нуждается в единообразной судебной практике

России нужна единообразная судебная практика, которая обеспечивает конституционную законность и правопорядок, сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов в интервью ТАСС и «Российской газете».

Краснов, ранее возглавлявший Генеральную прокуратуру, стал председателем Верховного суда в сентябре. Он дал первое после вступления в новую должность интервью.

«В конечном итоге единообразная судебная практика формирует правовую культуру всего общества, высокий уровень правосознания, обеспечивает конституционную законность, правопорядок», — сказал Краснов, отметив, что так формируется «доверие граждан к закону и государству в целом».

Он также подчеркнул, что справедливость является универсальной категорией, и люди всегда ее чувствуют. Поэтому справедливость, по словам Краснова, «является конечной целью права». «Суды здесь играют ведущую роль», — считает глава ВС.

Краснов назвал одну из проблем судебной системы России
Политика
Игорь Краснов

В том же интервью Краснов подчеркнул, что одной из актуальных проблем российской судебной системы остается недостаточный уровень единства правоприменения. По его словам, суды нередко используют противоречивые или прямо противоположные подходы при рассмотрении дел, что ведет к многочисленным пересмотрам актов и подрывает уважение к судебной власти. Краснов отметил, что Верховный суд играет ключевую роль в решении этой проблемы. Так, разъяснения и акты официального судебного толкования высшей инстанции могут полностью изменить траекторию правоприменения, делая ее более справедливой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Игорь Краснов правопорядок Верховный суд
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Краснов назвал одну из проблем судебной системы России
Политика
Игорь Краснов возглавил научно-консультативный совет при Верховном суде
Политика
Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Аэропорт Пензы временно ограничил полеты Политика, 02:12
Афганистан отправил в Россию 50 тонн яблок вслед за гранатами Общество, 02:04
В Кремле заявили об ожидании разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях Политика, 01:43
Дубль Диаса помог «Баварии» выиграть у ПСЖ в Лиге чемпионов Спорт, 01:30
Краснов призвал привести судебную практику к единообразию Общество, 01:29
Франция начала расследование против TikTok из-за опасных алгоритмов Технологии и медиа, 01:21
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Краснов назвал одну из проблем судебной системы России Политика, 00:56
Каким был телеведущий Юрий Николаев. Фотогалерея Общество, 00:47 
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 00:44
Международные аэропорты Брюсселя и Льежа приостановили полеты из-за БПЛА Политика, 00:41
Сербия сообщила о продолжении экспорта боеприпасов Политика, 00:24
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Полузащитник «Арсенала» стал самым молодым дебютантом в истории ЛЧ Спорт, 00:08