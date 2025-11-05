Краснов призвал привести судебную практику к единообразию

России нужна единообразная судебная практика, которая обеспечивает конституционную законность и правопорядок, сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов в интервью ТАСС и «Российской газете».

Краснов, ранее возглавлявший Генеральную прокуратуру, стал председателем Верховного суда в сентябре. Он дал первое после вступления в новую должность интервью.

«В конечном итоге единообразная судебная практика формирует правовую культуру всего общества, высокий уровень правосознания, обеспечивает конституционную законность, правопорядок», — сказал Краснов, отметив, что так формируется «доверие граждан к закону и государству в целом».

Он также подчеркнул, что справедливость является универсальной категорией, и люди всегда ее чувствуют. Поэтому справедливость, по словам Краснова, «является конечной целью права». «Суды здесь играют ведущую роль», — считает глава ВС.

В том же интервью Краснов подчеркнул, что одной из актуальных проблем российской судебной системы остается недостаточный уровень единства правоприменения. По его словам, суды нередко используют противоречивые или прямо противоположные подходы при рассмотрении дел, что ведет к многочисленным пересмотрам актов и подрывает уважение к судебной власти. Краснов отметил, что Верховный суд играет ключевую роль в решении этой проблемы. Так, разъяснения и акты официального судебного толкования высшей инстанции могут полностью изменить траекторию правоприменения, делая ее более справедливой.