Причиной затягивания судебных разбирательств зачастую является недобросовестное поведение участников судебного процесса, сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в интервью ТАСС и «Российской газете».

Он напомнил, что еще император Петр I назвал такое поведение коварством. «Еще 300 лет назад в указе императора Петра Великого от 5 ноября 1723 года о форме суда содержались такие слова: «Много того бывало, что от бездельных ябедников, челобитчиков или ответчиков чинились просрочки одному от другого... и других подобных тому коварств много было». Имелось в виду, что сроки рассмотрения дел намеренно затягивались», — сказал Краснов.

Указ о форме суда 1723 года вернул судам состязательный процесс.

Он отметил, что суды часто сталкиваются с ситуациями, когда участники судебного разбирательства мешают быстро рассмотреть дела, чтобы лучше подготовиться к слушаниям. Краснов назвал подобное поведение недобросовестным, а также «злоупотребление своими процессуальными правами».

Петр I уделял большое внимание повышению эффективности правосудия, в частности, борьбе с волокитой — недобросовестным затягиванием сроков рассмотрения дел.

Петр I, например, отменил очные ставки в суде. В законе от 21 февраля 1697 года, проекте именного указа от 27 февраля 1700-го говорится: «В судех и в очных ставках от истцов и ответчиков бывает многая неправда и лукавство <...> А иные истцы и ответчики, для таких же своих коварств и неправды, нанимают за себя в суды и в очныя ставки свою братью и боярских людей ябедников и составщиков же воров и душевредцов».

Игорь Краснов, ранее возглавлявший Генеральную прокуратуру, стал председателем Верховного суда в сентябре, сменив Ирину Подносову. Она умерла после тяжелой болезни в середине июля.

В интервью Краснов отметил также, что одной из актуальных проблем российской судебной системы остается недостаточный уровень единства правоприменения. Так, суды нередко используют противоречивые или прямо противоположные подходы при рассмотрении дел, что подрывает уважение к судебной власти. Он подчеркнул, что Верховный суд играет ключевую роль в решении этой проблемы, а разъяснения и акты официального судебного толкования высшей инстанции нередко полностью меняют траекторию правоприменения, делая ее более справедливой.