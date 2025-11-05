Аэропорт Саратова приостановил полеты
В аэропорту Саратова (Гагарин) временно приостановили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Кореняко подчеркнул, что меры приняты для безопасности полетов.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы