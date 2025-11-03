За ночь силы ПВО сбили над Россией 64 беспилотника

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 64 беспилотника над пятью регионами России, сообщило Минобороны.

По 29 дронов перехватили над территориями Ростовской и Саратовской областей. Четыре беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и по одному — над Белгородской областью и Ставропольским краем.

Минувшей ночью аэропорт Саратова приостанавливал полеты более чем на шесть с половиной часов — с 00:04 до 6:42 мск.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что налет беспилотников отразили над пятью районами. Никто не пострадал.