Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь силы ПВО сбили над Россией 64 беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 64 беспилотника над пятью регионами России, сообщило Минобороны.

По 29 дронов перехватили над территориями Ростовской и Саратовской областей. Четыре беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и по одному — над Белгородской областью и Ставропольским краем.

Над четырьмя регионами России за три часа сбили восемь дронов
Политика

Минувшей ночью аэропорт Саратова приостанавливал полеты более чем на шесть с половиной часов — с 00:04 до 6:42 мск.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что налет беспилотников отразили над пятью районами. Никто не пострадал.

