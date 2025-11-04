 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В районе хутора Красиво в Белгородской области от удара беспилотника по «Газели» пострадал водитель, он госпитализирован. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчину с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча бригада СМП доставила в Борисовскую ЦРБ», — написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов области — было использовано свыше 100 беспилотников и около двух десятков боеприпасов. В результате повреждены остекление в двух многоквартирных домах, 20 частных домов, три предприятия, ангар, соцобъект, а также по меньшей мере 17 автомобилей.

3 ноября ВСУ атаковали пять муниципалитетов региона, при атаке FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина.

29 октября дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. Машина полностью сгорела, чиновница и водитель успели покинуть салон прямо перед ударом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники Военная операция на Украине пострадавшие
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Нижегородской области обломки дронов повредили многоквартирный дом
Политика
ПВО уничтожила 85 дронов над восьмью регионами России
Политика
Обломки беспилотников нашли в Анапе, Туапсе и Геленджике
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Жизнь «Дарта Вейдера Белого дома». Фотогалерея Политика, 18:31
Еврокомиссия заявила о проблеме пыток в тюрьмах Украины Общество, 18:23
Криштиану Роналду заявил о скором завершении карьеры Спорт, 18:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
МВД назвало три привычки, помогающие против мошенников Общество, 18:11
Форварда ПСЖ признали лучшим молодым футболистом Европы Спорт, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Путин подписал закон о новых сроках призыва и повесток Общество, 17:57
Бывшая девушка игрока НХЛ обвинила его в краже $50 тыс. из-за лудомании Спорт, 17:51
Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов Политика, 17:51
Германия собралась увеличить финансовую помощь Украине Политика, 17:31
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года Политика, 17:21
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади Общество, 17:20