В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель
В районе хутора Красиво в Белгородской области от удара беспилотника по «Газели» пострадал водитель, он госпитализирован. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мужчину с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча бригада СМП доставила в Борисовскую ЦРБ», — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов области — было использовано свыше 100 беспилотников и около двух десятков боеприпасов. В результате повреждены остекление в двух многоквартирных домах, 20 частных домов, три предприятия, ангар, соцобъект, а также по меньшей мере 17 автомобилей.
3 ноября ВСУ атаковали пять муниципалитетов региона, при атаке FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина.
29 октября дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. Машина полностью сгорела, чиновница и водитель успели покинуть салон прямо перед ударом.
