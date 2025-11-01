 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Пушилин сообщил о тяжелых городских боях в Покровске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские подразделения продолжают наступление на красноармейском направлении в Донецкой народной республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, ситуация остается сложной, идут ожесточенные городские бои, однако российские войска продвигаются вперед, несмотря на контратаки украинской стороны и неблагоприятные погодные условия.

«Ситуация разворачивается непросто, тяжелые бои, городские бои, но тем не менее мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед. <...> Ребята просто герои», — отметил Пушилин.

Российские военные уничтожили десант ГУР Украины в Покровске
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении попытки высадки с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. По данным ведомства, все 11 человек, участвовавшие в операции, были уничтожены.

Также отмечается, что подразделения группировки «Центр» продолжают ликвидировать окруженные силы ВСУ в районе железнодорожного вокзала Красноармейска и завершают зачистку населенных пунктов Гнатовка и Рог.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ДНР наступление Россия Украина
