Кремль заявил о понимании, с какими трудностями сталкивается Сербия

Россия понимает, что на Сербию оказывается «беспрецедентное давление», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, какое беспрецедентное давление оказывается на сербов. Поэтому там история совсем непростая. Мы понимаем, какие трудности сербы переживают», — сказал он. Так Песков прокомментировал заявление сербского лидера Александра Вучича о готовности продавать боеприпасы Европе вне зависимости от того, где они будут применятся.

«Конечно, нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат», — добавил Песков.

Двумя днями ранее, 2 ноября, Вучич заявил, что предложил ЕС купить у страны боеприпасы. Говоря об этом, он отметил, что Сербия никого и никогда не подвергала опасности в Европе — склады республики полны боеприпасов, которых становится все больше, особенно минометных. «Мы производим больше боеприпасов, чем Франция», — отметил Вучич.

На вопрос, могут ли эти боеприпасы потом поставить на Украину, сербский лидер подчеркнул: «Покупатели могут делать с ними все, что хотят». Президент, однако, заверил, что Белград «соблюдает военный нейтралитет».