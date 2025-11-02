 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Вучич заявил о готовности продавать боеприпасы Европе без ограничений

Вучич: Сербия готова продавать боеприпасы Европе, даже если их передадут Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Сербии сообщил, что предложил ЕС купить у страны боеприпасы. На вопрос, могут ли их потом поставить на Украину, он подчеркнул: «Покупатели могут делать с ними все, что хотят»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предложил ЕС купить у республики боеприпасы. Об этом он сказал в интервью Cicero.

«Мы никогда никого не подвергали опасности в Европе. Наоборот: наши склады полны боеприпасов, и мы производим их все больше, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция», — отметил Вучич.

На вопрос, могут ли эти боеприпасы потом поставить на Украину, сербский лидер подчеркнул: «Покупатели могут делать с ними все, что хотят».

Сербия «соблюдает военный нейтралитет», но готова к сотрудничеству с европейскими странами, заверил президент.

«Мы уже активно сотрудничаем с нашими европейскими друзьями в военном плане в Африке, Азии и на других континентах, и мы готовы увеличить наше присутствие совместно с европейскими силами», — сказал Вучич.

Вучич заявил о желании Европы отгородиться «занавесом» от России
Политика
Александр Вучич

В мае сербский лидер обещал распорядиться, чтобы оружейные контракты не исполнялись при подозрении, что вооружение окажется «на полях сражений». Так он ответил на обвинения Службы внешней разведки России в том, что сербские оборонные компании отправляют Киеву боеприпасы, несмотря на декларируемый страной нейтралитет. Для этого используются «фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников», в том числе стран НАТО — Чехии, Польши и Болгарии, утверждали в СВР. Среди стран-посредников там также назвали и африканские государства.

Вучич сообщал, что обсуждал это с российским коллегой Владимиром Путиным, но не раскрыл подробностей. Сербский президент упомянул контракт оборонной компании «Югоимпорт СДПР» с Чехией, заявив, что разрешение не было выдано и «ни одна ракета» не была поставлена на Украину. По его словам, у Белграда также нет сведений о том, что сербское оружие «добралось до Украины» через Африку. В июне Сербия приостановила экспорт боеприпасов.

