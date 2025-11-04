 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Handelsblatt узнала о приверженности ФРГ отказу от поставок Taurus Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Несмотря на обсуждения поставок вооружений Киеву, Германия не рассматривает передачу ракет Taurus, пишет Handelsblatt
Ракета&nbsp;Taurus
Ракета Taurus (Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press)

Власти Германии все еще исключают поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники

«По данным правительственных источников, поставки ракет Taurus по-прежнему исключены», — говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).

Taurus — дальнобойная ракета весом 1350 кг и дальностью более 500 км. Предназначена для преодоления ПВО на низкой высоте (50 м) с учетом рельефа местности. Создана для поражения укрепленных и защищенных целей, а также стратегически важных объектов.

После начала российской военной операции на Украине правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца сохраняло секретность в вопросе поставок вооружений Киеву, однако позже начало публиковать данные о помощи под давлением тогдашнего лидера оппозиции Фридриха Мерца.

Заняв пост канцлера 6 мая, Мерц заявил о продолжении поставок, включая вооружения дальнего радиуса действия, без раскрытия деталей. В отличие от Шольца, выступавшего против передачи Украине ракет Taurus, Мерц поддержал эту идею и заявил о необходимости консультаций с союзниками. Однако вскоре он заявил, что Германия «в настоящий момент» не планирует поставки Taurus Киеву.

Степашин сообщил, что Москва знает, где производят ракеты TAURUS
Политика

В июле их исключил и немецкий министр обороны Борис Писториус. В начале сентября пресс-бюро службы внешней разведки России сообщило о том, что Мерц распорядился максимально засекретить информацию о причастности ФРГ к поставкам Украине ракет Taurus.

МИД России, в свою очередь, ранее заявил, что удары Taurus по целям на российской территории будут расценены как прямое участие Германии в конфликте, а в Кремле предупредили о риске дальнейшей эскалации. Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что Москва рассмотрит любые варианты ответа, если Германия передаст Киеву Taurus.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Германия Taurus Украина поставки оружия
