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Военная операция на Украине ,  
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Степашин сообщил, что Москва знает, где производят ракеты TAURUS

Степашин: Москва знает, где производят ракеты TAURUS
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия знает, где расположены предприятия по производству крылатых ракет TAURUS, которые Германия намерена поставлять Украине, заявил «РИА Новости» бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Мы знаем, где находятся предприятия, в которых производят эти ракеты. Пускай думают», — сказал Степашин.

Он подчеркнул также, что, если Киев получит TAURUS и будет их использовать против России, то Москва решит, что Берлин начал участвовать в военных действиях против нее.

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В начале июля канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что поставки Украине ракет TAURUS, о которых долгое время просил Киев, «остаются вариантом», но договоренностей с президентом Владимиром Зеленским пока нет.

TAURUS — это высокотехнологичная крылатая ракета дальнего радиуса действия (с дальностью до 500 км), предназначенная для уничтожения сильно защищенных целей, таких как командные пункты, мосты и другие стратегически важные объекты.

О том, что Германия готова обеспечить Украину дальнобойным оружием, а также начать его совместное производство, Мерц предупреждал и в конце мая. Тогда же Зеленский сообщил о работе с Мерцем над поставками TAURUS.

К 12 июля в Минобороны Германии сообщили, что Берлин поставит первые дальнобойные системы вооружения Украине уже в конце июля. Какие именно, там не уточнили.

В Москве последовательно осуждают поставки западного оружия Украине, утверждая, что они только затягивают военный конфликт.

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