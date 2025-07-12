Степашин сообщил, что Москва знает, где производят ракеты TAURUS

Россия знает, где расположены предприятия по производству крылатых ракет TAURUS, которые Германия намерена поставлять Украине, заявил «РИА Новости» бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Мы знаем, где находятся предприятия, в которых производят эти ракеты. Пускай думают», — сказал Степашин.

Он подчеркнул также, что, если Киев получит TAURUS и будет их использовать против России, то Москва решит, что Берлин начал участвовать в военных действиях против нее.

В начале июля канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что поставки Украине ракет TAURUS, о которых долгое время просил Киев, «остаются вариантом», но договоренностей с президентом Владимиром Зеленским пока нет.

TAURUS — это высокотехнологичная крылатая ракета дальнего радиуса действия (с дальностью до 500 км), предназначенная для уничтожения сильно защищенных целей, таких как командные пункты, мосты и другие стратегически важные объекты.

О том, что Германия готова обеспечить Украину дальнобойным оружием, а также начать его совместное производство, Мерц предупреждал и в конце мая. Тогда же Зеленский сообщил о работе с Мерцем над поставками TAURUS.

К 12 июля в Минобороны Германии сообщили, что Берлин поставит первые дальнобойные системы вооружения Украине уже в конце июля. Какие именно, там не уточнили.

В Москве последовательно осуждают поставки западного оружия Украине, утверждая, что они только затягивают военный конфликт.