Общество⁠,
0

У россиян началась короткая рабочая неделя

В России началась короткая рабочая неделя
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России началась короткая рабочая неделя в связи с минувшим празднованием Дня народного единства. Это следует из утвержденного в России производственного календаря.

В 2025 году выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Из-за этого на текущей неделе россияне будут работать только три дня: в среду, четверг и пятницу с 5 по 7 ноября.

В России началась шестидневная рабочая неделя
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Минувшая неделя была шестидневной. Согласно производственному календарю, это единственная шестидневная рабочая неделя в 2025 году.

Правительство России в сентябре утвердило график праздничных нерабочих дней на 2026 год. Согласно ему, День народного единства 4 числа, который приходится на среду, будет выходным днем без каких-либо переносов — единственным не рабочим прямо посреди рабочей недели.

4 ноября в России отметили День народного единства. Этот государственный праздник отмечается в память о ключевом событии 1612 года — освобождении Москвы от польских захватчиков, что положило конец Смутному времени. День народного единства был учрежден в 2004 году и впервые отпразднован в 2005-м.

