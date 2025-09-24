 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2026 году

Новогодние каникулы начнутся с 31 декабря и продлятся до 11 января. На майских будет по три выходных с пятидневной рабочей неделей между ними, еще три выходных подряд будет в июне, следует из производственного календаря
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году, сообщила пресс-служба правительства.

Какие дни будут праздничными выходными в следующем году:

  • с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 (12 дней);
  • с 21 по 23 февраля (3 дня);
  • с 7 по 9 марта (3 дня);
  • с 1 по 3 мая и (3 дня);
  • с 9 по 11 мая (3 дня);
  • с 12 по 14 июня (3 дня);
  • 4 ноября;
  • 31 декабря.

В комитете Думы предложили сократить новогодние каникулы до пяти дней
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Как уточняется в сообщении, 3 и 4 выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на 31 декабря (четверг) и 9 января (пятница).

И в 2025 году, и в 2026-м, судя по производственному календарю, 31 декабря будет выходным.

В 2024 году глава Минтруда Антон Котяков говорил, что не видит смысла закрепять 31 декабря в качестве официального выходного, поскольку делать его днем отдыха для россиян удается с помощью переносов. В прошлом году, как в текущем и следующем, был выходным.

