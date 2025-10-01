Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя

Фото: Игорь Попов / РБК

Шестидневная рабочая неделя в России ожидается осенью 2025 года — с 27 октября по 1 ноября, следует из постановления правительства о переносе выходных дней.

Рабочий день субботы — 1 ноября — будет сокращен на час вне зависимости от продолжительности смены сотрудника.

Такой график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

После рабочей субботы последуют длинные выходные, приуроченные ко Дню народного единства — с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

В ноябре 2025 года будет 19 рабочих дней и 11 выходных, в октябре — 23 рабочих и 8 выходных.

Последним рабочим днем 2025 года станет вторник, 30 декабря, а 31 декабря будет выходным.

По действующему законодательству в России нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (1–6 и 8 января) и Рождество (7 января). 31 декабря — рабочий день.

Последний день года будет выходным и в следующем году — 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на 9 января и 31 декабря соответственно.