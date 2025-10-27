 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В России началась шестидневная рабочая неделя

27 октября — 1 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой будут длительные выходные, приуроченные ко Дню народного единства.

Для организаций с непрерывным циклом работы, экстренных служб и компаний, которые работают в ежедневном режиме, перенос выходных не предусмотрен. Работа в праздничные дни для сотрудников будет оплачиваться в повышенном размере согласно законодательству.

Это единственная шестидневная рабочая неделя в 2025-м для тех, кто работает по пятидневному графику. Далее последуют три выходных: 2, 3 и 4 ноября. Кроме этого, последним рабочим днем в 2025 году станет вторник, 30 декабря. 31 декабря — официальный выходной.

День народного единства отмечают 4 ноября. Праздник учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Совкова
Выходные рабочая неделя День народного единства 4 ноября
Материалы по теме
В Госдуме пояснили, как шестидневная рабочая неделя повлияет на зарплату
Экономика
Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Общество
Греция первой в ЕС ввела шестидневную рабочую неделю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Домодедово и Жуковский закрыли для полетов на фоне атаки дронов на Москву Политика, 01:41
Число сбитых на подлете к Москве дронов за ночь достигло девяти Политика, 01:38
В России началась шестидневная рабочая неделя Общество, 01:32
Третий российский аэропорт приостановил полеты Общество, 01:15
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников за ночь выросло до пяти Политика, 01:07
В Европе назвали «явным сигналом Трампу» доклад Генштаба Путину Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Орловской области объявили ракетную опасность Политика, 00:57
На подлете к Москве вновь сбили беспилотник Политика, 00:41
В конгрессе США назвали глупостью отказ от диалога с Россией Политика, 00:20
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Чуланов сообщил, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ Общество, 00:01
Власти предложили меры по борьбе с постоянным проживанием в гостиницахПодписка на РБК, 00:00
Еще один российский аэропорт закрыли для полетов Политика, 26 окт, 23:29