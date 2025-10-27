В России началась шестидневная рабочая неделя

27 октября — 1 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой будут длительные выходные, приуроченные ко Дню народного единства.

Для организаций с непрерывным циклом работы, экстренных служб и компаний, которые работают в ежедневном режиме, перенос выходных не предусмотрен. Работа в праздничные дни для сотрудников будет оплачиваться в повышенном размере согласно законодательству.

Это единственная шестидневная рабочая неделя в 2025-м для тех, кто работает по пятидневному графику. Далее последуют три выходных: 2, 3 и 4 ноября. Кроме этого, последним рабочим днем в 2025 году станет вторник, 30 декабря. 31 декабря — официальный выходной.

День народного единства отмечают 4 ноября. Праздник учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года.