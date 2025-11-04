Пашинян допустил, что возвращение армян в Карабах станет угрозой миру

Никол Пашинян (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Возвращение армян в Нагорный Карабах может угрожать миру между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на международном форуме «Орбели-2025». Об этом сообщает Aysor.

«Я сказал то, что, возможно, один-два года назад было бы трудно вообразить. Я отметил, что повестку возвращения наших сестер и братьев, перемещенных из Нагорного Карабаха, я считаю опасной для мира. И подчеркнул также, что эта тема — повестка возвращения внутренних переселенцев — в целом опасна, потому что означает возвращение к исходным условиям конфликта», — заявил он.

Ранее в Армению начали возвращаться азербайджанцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что их переселение не должно пугать власти и народ Армении. По его словам, азербайджанцы «никогда не были заражены болезнью сепаратизма». «Мы должны вернуться на свои исторические земли не на танках, а на автомобилях», — считает Алиев.

По мнению Алиева, современная Армения является исторической азербайджанской территорией. О том, что жители Азербайджана должны туда вернуться, Алиев заявлял еще в 2018 году. В числе мест, куда они могут переселиться, он назвал Ереван — столицу Армении.

В 2023-м Азербайджан провел военную операцию в Карабахе, итогом которой стал полный переход спорной территории под контроль Баку. После операции Азербайджана из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 100 тыс. человек. По состоянию на 2015 год численность населения непризнанной республики составила 145 053 человека, из которых 144 683 — армяне. Это 99,74% от проживавших тогда в Нагорном Карабахе людей.