Военная операция на Украине⁠,
0

Экс-глава «Укрэнерго» заявил о страхе Киева из-за отключений света зимой

Экс-глава «Укрэнерго»: Киев опасается реакции людей на отключения света зимой
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинские власти «до смерти напуганы» реакцией украинцев на возможные длительные отключения электричества зимой, заявил Politico бывший глава национальной украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, Украину ждет «очень трудная зима» не только из-за ударов по энергетической инфраструктуре, но и из-за ошибок украинского правительства.

Кличко заявил о самом сложном отопительном сезоне для Украины с 2022 года
Политика
Киев, Украина

Кудрицкого уволили с поста главы «Укрэнерго» прошлой осенью. В октябре его и львовского предпринимателя Игоря Гринкевича арестовали по подозрению в получении более 13 млн гривен в результате мошеннической схемы. Кудрицкого обвинили в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). По ней ему может грозить до 12 лет заключения.

В ноябре он вышел под залог. Сам Кудрицкий заявил, что дело является политически мотивированным, а выдвинутые против него уголовные обвинения являются «чепухой». Причиной своей отставки в прошлом году он называет планы президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака по централизации власти.

По версии сторонников Кудрицкого, как пишет Politico, арест связан с заявлениями бывшего главы «Укрэнерго», в которых он высказывал опасения по поводу захвата энергетического предприятия «коррумпированными лицами». Некоторые главы украинских энергетических предприятий опасаются, что дело Кудрицкого является частью тактики Киева по «поиску козла отпущения», чтобы переложить на него вину в случае провала энергетической инфраструктуры страны. Кудрицкий высказал Politico такую же точку зрения.

В офисе Зеленского отказались от комментариев Politico.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Александра Озерова
«Укрэнерго» Украина энергетический сектор отключение электричества Владимир Зеленский опасения
