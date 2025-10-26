 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кличко заявил о самом сложном отопительном сезоне для Украины с 2022 года

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Зимний сезон в Киеве пройдет сложно, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

По словам мэра, Киев готовился к отопительному сезону, учитывая опыт предыдущих лет. При этом близящийся зимний сезон, отметил он, будет «наиболее сложным» с 2022 года — начала военной операции.

«Ситуация очень сложная», — написал Кличко и заявил, что «критическая обстановка» сложилась и в других регионах, городах Украины — Черниговской области, Сумской области и городе Славутич.

Туск раскрыл мнение Зеленского о том, сколько готова сражаться Украина
Политика
Фото:Anatolii Stepanov / Reuters

Минобороны России периодически сообщает о новых ударах по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне, 25 октября, военное ведомство сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивающим их работу. Цели удара были достигнуты, подчеркивалось в сообщении. Военные атаковали их высокоточным оружием большой дальности наземного базирования и ударными беспилотниками.

