Кличко заявил о самом сложном отопительном сезоне для Украины с 2022 года
Зимний сезон в Киеве пройдет сложно, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.
По словам мэра, Киев готовился к отопительному сезону, учитывая опыт предыдущих лет. При этом близящийся зимний сезон, отметил он, будет «наиболее сложным» с 2022 года — начала военной операции.
«Ситуация очень сложная», — написал Кличко и заявил, что «критическая обстановка» сложилась и в других регионах, городах Украины — Черниговской области, Сумской области и городе Славутич.
Минобороны России периодически сообщает о новых ударах по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Накануне, 25 октября, военное ведомство сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивающим их работу. Цели удара были достигнуты, подчеркивалось в сообщении. Военные атаковали их высокоточным оружием большой дальности наземного базирования и ударными беспилотниками.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов