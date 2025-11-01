Politico рассказала о планах оппозиции Украины из-за дела «Укрэнерго»

На Украине считают дело экс-главы «Укрэнерго» политически мотивированным и связанным с поиском козла отпущения на случай провала энергетической безопасности. Эксперт заявил Politico, что оппозиция хочет обвинить в этом Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Арест экс-главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенничестве связан с его заявлениями после увольнения в прошлом году, когда он высказывал опасения по поводу захвата энергетического предприятия «коррумпированными лицами», а причиной своей отставки называл планы президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака по централизации власти. Такое мнение высказывают сторонники Кудрицкого, сообщает Politico.

В украинской оппозиции считают, что нынешнее руководство страны использует законодательство для «запугивания оппонентов», которых обвиняют в коррупции или связях с Россией. Депутат от партии предшественника Зеленского Петра Порошенко «Европейская солидарность» Николай Княжицкий прогнозирует, что такая практика будет только усиливаться по мере подготовки администрации президента к возможным выборам в случае прекращения огня.

В офисе Зеленского отказались от комментариев Politico. Высокопоставленный украинский советник в комментарии изданию отклонил версию о политической мотивированности дела Кудрицкого и призвал «подождать до полного слушания».

Бывший вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе говорит, что это дело «выглядит не лучшим образом ни с какой точки зрения — ни внутри страны, ни с точки зрения международных партнеров». По ее мнению, сейчас для такого неподходящее время, поскольку Киеву необходима энергетическая помощь в преддверии зимы.

Кроме того, некоторые главы украинских энергетических предприятий опасаются, что дело Кудрицкого является частью тактики Киева по поиску козла отпущения, чтобы переложить на него вину в случае провала энергетической инфраструктуры страны. Как писала «Украинская правда» со ссылкой на источники, бывшие руководители энергетических компаний Украины опасаются, что их обвинят в том, что они сделали недостаточно для безопасности предприятий.

Эксперт по внешней политике, консультировавший украинское правительство, согласился с мнением о поиске козла отпущения администрацией президента, отметив, что граждане уже высказывают недовольство из-за проблем с энергоснабжением.

«Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был уже предусмотреть меры, чтобы предотвратить длительные отключения электроэнергии или большие заморозки», — добавил он.

Кудрицкого уволили с поста главы «Укрэнерго» прошлой осенью. Нардеп Ярослав Железняк связывал это решение с желанием властей Украины «сесть на все финансовые потоки». На прошлой неделе у Кудрицкого прошли обыски, а на этой его задержали по подозрению по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

По версии обвинения, в 2018 году, будучи замглавы «Укрэнерго» по инвестициям, Кудрицкий вступил в сговор с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем. По результатам закупок стороны заключили два договора на общую сумму более 68 млн грн, после чего госпредприятие перечислило подрядчику свыше 13,7 млн грн авансовых платежей, которые фигуранты дела присвоили, считает следствие.

29 октября Кудрицкого арестовали, однако на следующий день он вышел под залог в размере 13,7 млн грн, сообщало «РБК-Украина». Адвокат Кудрицкого Николай Грабик рассказал «Суспiльне», что залог внесла не связанная с его подзащитным компания.